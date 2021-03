Milan, Ibrahimovic è il Re della Svezia: “Carl XVII Guztaf” | News

Zlatan Ibrahimovic è tornato in Nazionale dopo cinque anni dall'ultima volta: ecco il post dell'attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic è tornato. Dopo cinque anni l'attaccante del Milan ha giocato nuovamente per la Nazionale svedese. Come sempre, il centravanti non ha deluso: Ibra è stato decisivo con l'assist per Claesson. La partita di qualificazione ai mondiali contro la Georgia è finita 1-0 per gli svedesi. Zlatan comunque, a fine partita, ha celebrato il suo ritorno su Instagram, scrivendo: "Carl XVII Guztaf". Chi è? Ovviamente il re attuale della Svezia. Insomma, è il solito Ibrahimovic.