Milan, Ibrahimovic è anche un portafortuna. Ecco il dato | News

La Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza una statistica interessante riguardante Zlatan Ibrahimovic e il Milan

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, non è solo un grande campione, ma anche un portafortuna. Se segna lui, il Milan non perde mai. Nelle quattordici partite di campionato in cui il centravanti ha segnato almeno un gol dal 22 luglio ad oggi, la squadra di Pioli non ha mai perso. Il bottino è di 12 vittorie e 2 pareggi. La speranza per i tifosi del Milan è quindi che Ibrahimovic possa segnare sempre da qui al termine della stagione. Intanto il Milan pensa al calciomercato: si pensa al sostituto di Meite.