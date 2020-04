Milan, Ibrahimovic continua ad allenarsi in Svezia: l’attaccante è in forma

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi a Stoccolma. Nella sua Svezia è possibile, visto che non ci sono ingenti restrizioni come in Italia.

Ibrahimovic ancora una volta dimostra la sua fame e la sua voglia di presentarsi a Milanello in condizioni perfette, più avanti probabilmente rispetto agli altri compagni di squadra. A tal proposito tra mercoledì e giovedì prossimo rientreranno in Italia gli stranieri che hanno deciso di trascorrere la quarantena nei lori paesi: Rebic, Rafael Leao, Kessie, Calhanoglu, Paqueta, Bennacer e ovviamente Ibrahimovic. Intanto Juventus-Milan si potrebbe giocare in campo neutro, continua a leggere >>>