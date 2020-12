Milan – Ibrahimovic, ancora un infortunio al polpaccio: il precedente / News

Milan, Ibrahimovic: il precedente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo uno spiraglio di luce sul suo ritorno, visto il ritorno in gruppo, nuova doccia fredda per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è fermato per una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Il 25 maggio scorso, l'attaccante rossonero subì un altro infortunio al soleo del polpaccio, in quel caso quello destro. Ibra ritornò in campo dopo ben 35 giorni, ma i due infortuni non possono essere paragonabili. Bisognerà capire ancora meglio, attraverso esami strumentali più approfonditi, l'entità del problema attuale.