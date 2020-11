Milan, Ibrahimovic ancora più lider maximo: Pioli si affida a lui | News

Ultime Notizie Milan News: Ibrahimovic lider maximo

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha ammesso dopo la partita contro il Verona di avere bisogno di un po’ di riposo e la sosta per le nazionali dunque è arrivata al momento giusto.

Dopo qualche giorno di pausa Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello. Con Stefano Pioli e Giacomo Murelli positivi al coronavirus, lo svedese avrà ancora più responsabilità. L’asse tra il campione svedese e Pioli è proprio uno dei segreti dei successi rossoneri degli ultimi mesi. A guidare la squadra contro il Napoli ci sarà Daniele Bonera, che ha solo quattro mesi in più del centravanti. Insieme hanno vinto lo scudetto 2010-11 e dunque il rapporto è molto solido.

Ibrahimovic è consapevole di quanto sia importante la gara di domenica, e a Milanello appare ancora più carico del solito. Certo, non si può parlare di vera assenza di Pioli, considerando i droni, i computer e le varie videochat, ma Ibrahimovic è il profilo ideale per trasferire i concetti dell’allenatore in campo.

Nonostante i problemi con il coronavirus, il morale è alto, così come dimostra la foto di ieri scattata a Milanello (CLICCA QUI per vederla). Il Milan, in attesa del rientro dei nazionali (da verificare Rafael Leao) si prepara dunque all'importante match del San Paolo. Ibrahimovic vuole sfatare il tabù San Paolo, che persiste da ben 10 anni: l'ultima vittoria, datata 2010, è arrivata proprio grazie a un suo gol. Lo svedese spera di ripetersi.