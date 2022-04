Milan, si sente l’assenza di Ibrahimovic. Pioli ha bisogno dei suoi gol

Tiene sempre banco in casa Milan il futuro di Zlatan Ibrahimovic: Stefano Pioli ha bisogno dei suoi gol, ma lo svedese non ce la fa

Salvatore Cantone

Quarantuno minuti negli ultimi due mesi e mezzo di campionato. E' questo lo score di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. E' facile dire come la mancanza dello svedese si senta in questa squadra, ma l'attaccante non riesce ad avere quella continuità che gli permetterebbe di fare la differenza. Addirittura, secondo quanto scrive Tuttosport, la stagione di Ibra potrebbe anche essere finita, visto i suoi problemi al ginocchio.

Fino a gennaio Ibrahimovic ha segnato sette reti in undici partite. Un grande rendimento che evidentemente ha convinto la società a non investire su un attaccante nella sessione invernale. La scelta non è stata felice, visto che lo svedese nella seconda parte della stagione non si è praticamente visto. Il calvario è iniziato nella partita contro la Juventus, finita 0-0. Zlatan sembrava essersi ristabilito, ma ora è arrivato un nuovo problema al ginocchio sinistro. L'ultimo gol risale al 9 gennaio contro il Venezia.

Insomma, il contributo non è quello sperato. E' lo stesso Ibrahimovic a chiedersi quale sarà il futuro. Lui non vuole mollare, ma i problemi fisici sono sotto gli occhi di tutti. Per questo il Milan ha messo nel mirino Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Accordo triennale con opzione per il quarto anno con ingaggio da 3,5 milioni a stagione. In realtà, secondo il quotidiano Tuttosport, non ha dei veri numeri da goleador. Quindi torniamo alla stessa domanda: chi sostituisce Ibrahimovic? Intanto il Milan ha individuato il vice di Theo Hernandez. Ecco di chi si tratta.

