Milan, i tormentoni del 2021: Donnarumma. Chi ci ha guadagnato?

Gianluigi Donnarumma, dopo tanti in rossonero, ha lasciato il Milan l'estate scorsa. Chi ci ha guadagnato da questa scelta?

Salvatore Cantone

Gianluigi Donnarumma e il Milan: una storia d'amore che poteva finire sicuramente in maniera diversa. Gigio, che ha esordito a soli 16 anni in Serie A, avrebbe potuto battere tutti i record con la maglia rossonera, ma le cose sono andate in tutt'altro modo. Nell'estate scorsa, infatti, il portiere ha deciso di firmare con il Psg dopo che il Milan ha acquistato Mike Maignan dal Lille.

E' chiaro che Donnarumma è stata una perdita importante per il Milan. Stiamo parlando di uno dei portieri più forti del mondo e quindi diventa anche difficile farne a meno. Ma in questa storia non va valutato solo l'aspetto legato al campo, ma anche quello economico. Il club rossonero, da quando è stato preso da Elliott, ha scelto una strada difficile ma allo stesso tempo stimolante: quella di tornare in alto con i conti in ordine.

Questa premessa è fondamentale perchè Donnarumma - classe 1999 - guadagnava con il Milan già 6 milioni di euro. La sensazione è che a ogni rinnovo di contratto ci sarebbe stato un gioco al rialzo, portando il Diavolo a spendere cifre eccessive per Gigio. Chi ci ha guadagnato dunque? E' difficile dirlo al momento, ma di sicuro Maldini si è cautelato acquistato Mike Maignan dal Lille.

Maignan fino a questo momento non lo sta facendo rimpiangere. Non è un portiere spettacolare come Gigio, ma ha grande reattività ed è tremendamente efficace. Donnarumma, invece, continua a convivere con Keylor Navas che non gli ha consentito fino a questo momento di giocare con continuità. Insomma, è difficile dire che ci abbia guadagnato, ma il Milan è andato avanti per la sua strada. E questa è l'unica cosa che conta per i tifosi rossoneri.