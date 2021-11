Milan, i tifosi omaggiano Seedorf: lui risponde così (Video)

Seedorf, calciatore del Milan, ha pubblicato un post su Instagram al termine della vittoria della squadra di Pioli contro l'Atletico Madrid

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, presente al Wanda Metropolitano per commentare la partita contro l'Atletico Madrid, ha scritto questo su Instagram: "È bello vedere che certe cose non cambiano mai. Grandissima vittoria ieri, queste sono le notti da Milan. Ora con la stessa mentalità a giocarcela contro il Liverpool a San Siro! E grazie a tutti i rossoneri presenti ieri al Wanda, per il supporto dato alla squadra e per il caloroso omaggio che mi hanno riservato a fine partita". L'olandese ha pubblicato anche il video dal Wanda Metropolitano, che potete vedere qui sotto. Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.