Milan, i numeri con o senza Ibrahimovic: i dati sorprendono | News

Milan, il rendimento con e senza Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, non ci sarà nella partita contro l’Hellas Verona. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quella dello svedese è un’assenza pesante in una partita complicata come quella contro gli uomini di Juric. Bisogna però sottolineare che la media punti della squadra con o senza Ibrahimovic sia più o meno la stessa.

Come si legge dalla rosea: “Con Ibra il Milan ha giocato 14 partite e vinte 9 (il 64% del totale), con due pareggi e addirittura tre sconfitte con una media punti di 2,1. Con lui davanti la squadra segna in media 1,9 gol a partita, e ne subisce 1,3. Senza Ibra sono arrivate 7 vittorie in 11 gare (il 63%), con 3 pareggi e un solo k.o. Gli altri numeri addirittura crescono: media di 2 reti realizzate, 1,1 subite, 2,2 punti conquistati a gara”. Non solo Verona-Milan, ma anche calciomercato: Maldini pensa a due gioielli in Serie A.