Milan, i 5 gol più belli della stagione in campionato (Video)

Nella selezione dei gol più belli del Milan 2020/21, è impossibile non partire, non solo cronologicamente, dalla sesta giornata di Serie A. I rossoneri hanno vissuto una partenza lanciata con 4 vittorie di fila e un pareggio nelle prime 5 giornate, ma in Udinese-Milan accusano le prime stanchezze e difficoltà. Allora è il momento per Zlatan Ibrahimovic di caricarsi la squadra sulle spalle. Prima un assist e poi, all'83', un gol strepitoso che vale il 2-1 finale e i tre punti. Palla che si alza in area di rigore e rovesciata perfetta dello svedese classe 1981, come se fosse ancora un ragazzino. Tiro che, pian piano, si insacca all'angolino basso.