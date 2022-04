Milan, arriva una cessione importante. Ecco il sostituto di Kessie

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 18 aprile 2022. In primo piano ovviamente la sfida di domani in Coppa Italia contro l'Inter. Ha già parlato Stefano Pioli in conferenza stampa. C'è anche il calciomercato con un possibile colpo a centrocampo e il riscatto di Jens Petter Hauge da parte dell' Eintracht Francoforte. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede