Milan, Hauge in gol: una rete norvegese mancava da 22 anni

Milan, un gol norvegese mancava da 22 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera Jens Petter Hauge è andato in gol contro il Celtic Glasgow, chiudendo la pratica all’ultimo minuto segnando il definitivo 3-1. In casa Milan una rete norvegese mancava da ben 22 anni, vale a dire dal derby di Milan dell’8 gennaio 1998. Quella stracittadina di Coppa Italia terminò 5-0 in favore dei rossoneri guidati da Fabio Capello e l’ultima rete allo scadere la siglò Steinar Nielsen, connazionale dell’ex Bodo/Glimt.

