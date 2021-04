Milan, Hauge è tornato. Il norvegese può essere decisivo | News

Dopo un periodo difficile, Jens Petter Hauge è tornato a giocare e segnare con la maglia del Milan. Il norvegese può essere decisivo

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Jens Petter Hauge . Acquistato dal Milan dopo la gara di Europa League contro il Bodo Glimt, il norvegese ha disputato un ottimo inizio di stagione, per poi calare alla distanza. 4 reti segnate e prestazioni più che positive, ma poi a dicembre c'è stato un vistoso calo. Stefano Pioli, a malincuore, ha dovuto pure escluderlo dalla lista per l'Europa League.

Ci sono però dei motivi per cui il rendimento di Hauge è stato discontinuo. Come ha ricordato più volte Pioli, il norvegese è arrivato al Milan proprio quando stava terminando il campionato norvegese. In sostanza l'esterno offensivo non ha potuto riposare. In più ci sono da considerare le difficoltà del calcio italiano, molto più tattico e fisico rispetto a quello di altri campionati. In ogni caso sulle qualità di Hauge non ci sono dubbi, e dunque la speranza che l'apporto del giocatore possa essere decisivo in questo finale di stagione dopo il gol siglato alla Sampdoria.