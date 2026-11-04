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La storia del Milan passa anche dalla sua tradizione difensiva. Da oggi, mercoledì 4 novembre, i tifosi rossoneri possono votare i tre difensori che entreranno nella Hall of Fame presented by Emirates, il progetto dedicato ai protagonisti che hanno contribuito a rendere grande il club.

Dopo l'elezione degli attaccanti e dei centrocampisti, è arrivato il turno di un altro reparto fondamentale nella storia milanista. Sono trenta i candidati in corsa per i tre posti disponibili e saranno proprio i sostenitori rossoneri a decidere chi meriterà di essere inserito tra i nuovi membri eletti.

Trenta candidati, tre fasi di voto e otto finalisti

La selezione si svilupperà attraverso tre diverse fasi di votazione sulla piattaforma ufficiale del Milan. Il percorso porterà a restringere progressivamente la lista iniziale fino a individuare otto finalisti. Da questi ultimi saranno scelti i tre nuovi componenti della Hall of Fame.

Per partecipare, i tifosi dovranno esprimere le proprie preferenze attraverso il portale web ufficiale del Milan. Il club ha inoltre previsto alcuni premi per chi prenderà parte all'iniziativa: in palio ci sono maglie rossonere autografate e biglietti per assistere a una partita casalinga della Prima Squadra maschile.

I tre vincitori saranno celebrati in occasione di Milan-Juventus di campionato, in programma a fine gennaio. Sarà quindi San Siro a fare da cornice alla premiazione dei nuovi protagonisti scelti dal pubblico.

La Hall of Fame rossonera: da Baresi a Kaká

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L'iniziativa è nata nel 2024, nell'anno delle celebrazioni per il 125° anniversario del Milan. Il primo a entrare nella Hall of Fame è stato, nominato Membro Onorario. A lui si sono aggiunti sei giocatori eletti direttamente dai tifosi.Per il reparto offensivo sono stati scelti, mentre tra i centrocampisti hanno ottenuto il riconoscimento. Proprio il brasiliano è stato premiato sabato 31 ottobre, prima del derby contro l'Inter.

Con l'apertura delle votazioni dedicate ai difensori, il progetto prosegue nel suo percorso di celebrazione della storia rossonera. Un'occasione per ripercorrere le diverse epoche del Milan e lasciare ai tifosi la possibilità di scegliere alcuni dei protagonisti più rappresentativi della sua tradizione.