Milan, Griezmann: due giornate di squalifica e salta la sfida di mercoledì

Griezmann, attaccante dell'Atletico, ha ricevuto due giornate di squalifica che lo porteranno a saltare il match contro il Milan mercoledì.

Pochi minuti fa la UEFA ha ufficializzato le due giornate di squalifica per Antoine Griezmann, attaccante francese classe 1991 dell'Atletico Madrid, che mercoledì incontrerà il Milan nella quinta giornata dei gironi di Champions League, la penultima. Il fuoriclasse era intervenuto in modo durissimo ai danni di un avversario nel match della terza giornata. Un turno di squalifica è dunque già stato scontato e proprio contro il Milan pagherà il secondo pegno. Partita che sarà molto probabilmente decisiva per entrambe le formazioni, o quasi. Insieme a lui, sarà assente anche Felipe, difensore brasiliano classe 1989, espulso invece nell'ultimo match. Un doppio vantaggio che il Milan dovrà provare a sfruttare. Queste intanto le notizie più importati di questa mattina >>>