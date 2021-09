Milan, Graziani: “Kessie sia chiaro con la società sul rinnovo”

Graziani, ex giocatore e allenatore, ha parlato della situazione rinnovo col Milan di Kessie. Ecco le sue dichiarazioni, anche dure.

Come sempre senza peli sulla lingua Francesco Graziani, che ha parlato del rinnovo di Franck Kessie con il Milan, che tarda ad arrivare. L'ivoriano aveva giurato amore eterno ai rossoneri, ma ancora non ha firmato il prolungamento, anche se le parti continuano a parlare e cercano di avvicinarsi sempre di più, vista l'intenzione comune. Ai microfoni di Mediaset, però Graziani ha parlato in modo molto chiaro sul classe 1996. Ecco cosa ha detto su Kessie: "Deve essere chiaro con la società. Capisco che i giocatori hanno dei vantaggi ad andare in scadenza, ma serve chiarezza. Baci o dichiarazioni contraddittorie in un futuro si ritorceranno contro. Spero che firmi". Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>