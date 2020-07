Milan, gol numero 50 per Ibrahimovic: e record di… velocità!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic subito in gol durante Sampdoria-Milan: decisivo il suo colpo di testa dopo grande giocata e assist vincente di Ante Rebic. Per Ibra si tratta del gol numero 50 in rossonero, gli stessi segnati con l’Inter.

Inoltre Ibrahimovic ha segnato il suo gol più rapido con la maglia del Milan in Serie A, dopo 3 minuti e 22 secondi: l’unica altra sua rete con i rossoneri nel corso dei primi 5 minuti di gioco fu nel derby contro l’Inter a novembre 2010

