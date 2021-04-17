Giornata di vigilia per un Milan che si appresta ad affrontare il Genoa a San Siro. Serve una vittoria per continuare a rincorrere un posto in Champions League, obiettivo che sarebbe importantissimo raggiungere a fine stagione. Per farlo serve ritrovare la via del gol con una certa frequenza. A proposito di gol, c'è un dato curioso che è doveroso sottolineare. Secondo quanto riferisce il portale 'Opta', infatti, gli ultimi 10 gol del Milan sono stati segnati da giocatori diversi. Dal 7 marzo, infatti, nessun rossonero è mai andato in gol per più di un'occasione. Intanto ecco la probabile formazione di Stefano Pioli per Milan-Genoa: quasi tutto deciso

MILAN-SAMPDORIA: il gol del pareggio siglato da Hauge / News