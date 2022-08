Milan, Giudice Sportivo: prima sanzione per Calabria e Yacine Adli

Dopo il pareggio contro l'Atalanta, il Milan è ritornato alla vittoria contro il Bologna nella partita valida per la 3^ giornata di Serie A. Una gara molto corretta e gestita al meglio dai rossoneri, che non hanno mai rischiato di subire gol dagli uomini di Sinisa Mihajlovic. Nonostante ciò l'arbitro Manganiello non ha potuto fare a meno di ammonire Davide Calabria e Yacine Adli che, come puntualizzato dal comunicato ufficiale numero 32 del Giudice Sportivo, hanno portato a casa la prima sanzione dell'anno. Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>