Milan, Giroud ringrazia Papin: “Grazie, mi hai portato fortuna!” (Video)

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha ringraziato Jean Pierre Papin per le belle parole spese nei suoi confronti. Ecco cosa ha detto

Olivier Giroud ringrazia Jean Pierre Papin. L'ex giocatore del Milan, infatti, in un'intervista rilasciata (CLICCA QUI) alla Gazzetta dello Sport, aveva pronosticato un gol di Olivier: "Giroud è fatto così, lo dice la sua storia: non segna sempre, va a folate elettrizzanti. Risolve le partite importanti, decide un derby o magari una sfida per il primo posto con il Napoli ...". Beh, è andata bene, visto che il francese ha segnato effettivamente il gol decisivo per sbancare il Maradona. Giroud, attraverso il profilo Instagram del Milan, ha ringraziato così Papin: "Jean Pierre, mi hai portato fortuna! Grazie JJP! Hai detto che sarebbe stato importante farsi sentire nelle grandi sfide, ti mando un bacio, ho pensato a te e spero che tu sia bene".