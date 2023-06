Milan, Olivier Giroud eletto MVP del mese di maggio | Serie A News

Che si sia trattato di serate dalle tante chances offensive, come quella contro i doriani, o di partite con una singola occasione come a Torino è stato lo stesso. Olivier Giroud si è confermato l'uomo dei gol decisivi, aiutandoci nel migliore dei modi a superare l'eliminazione in Champions League. L'ha fatto a modo suo, mettendo la sua firma nelle tre vittorie consecutive che hanno chiuso la nostra stagione.