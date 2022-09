Milan, Giroud: che media! 1 goal ogni 2 partite giocate

Un inizio di stagione davvero straordinario per l'attaccante del Milan, Olivier Giroud. Specie per quanto riguarda la media goal

31 partite giocate nel 2022 in tutte le competizioni e 14 reti messe a segno! Una media decisamente non male per un "ragazzino" che fra qualche giorno compirà 36 anni. Parliamo naturalmente dell'attaccante del Milan, Olivier Giroud, apparso tirato a lucido in questo inizio di stagione. Complici le assenze forzate nel reparto offensivo, il destino in zona goal dei rossoneri resterà ancora appeso nel prossimo futuro alle spalle del bomber Oliviero.