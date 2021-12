Milan, Giroud è affamato: il francese vuole tornare a segnare

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è pronto a tornare protagonista: il francese vuole tornare a segnare

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Olivier Giroud. L'attaccante vuole tornare a far gol: il Milan ha chiuso il 2021 con un poker all'Empoli, ma il francese non è riuscito a segnare. Nel girone di ritorno serviranno le sue prestazioni e le sue marcature per portare il Diavolo al primo posto in classifica. Finora sono state quattro, tutte segnate a San Siro. La speranza di Pioli è che Giroud possa sbloccarsi anche in trasferta. Milan, Kessié via a zero? Ecco un'idea per il sostituto! Le ultime >>>