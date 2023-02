Milan, Giroud vuole sfatare il tabù Atalanta: mai a segno contro la Dea

Olivier Giroud contro l'Atalanta proverà a sfatare un tabù, dal momento in cui non ha mai segnato alla Dea

La sfida alla Dea sarà molto importante per un giocatore in particolare in casa Milan. Olivier Giroud, infatti, nei due precedenti contro gli orobici non è mai andato a segno e proverà a farlo proprio domenica. Se dovesse riuscirci salirebbero salire a 12 le vittime italiane del transalpino, che al momento sono Inter, Sassuolo, Torino, Napoli, Cagliari, Sampdoria, Roma, Bologna, Spezia, Verona e Lazio.