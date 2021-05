Milan, giornata di riposo per i calciatori: domani la ripresa a Milanello

Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo ai calciatori. Domani il ritrovo a Milanello per preparare la partita contro la Juventus

Dopo il lavoro di scarico nella giornata di ieri, day-after di Milan-Benevento, Stefano Pioli ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi calciatori. Il ritrovo a Milanello è previsto per domani pomeriggio, quando la squadra inizierà a preparare il fondamentale match di campionato contro la Juventus. Una partita che vale una stagione, con i rossoneri impegnati più che mai nella lotta per la conquista ad un posto in Champions League. Quante occasioni di mercato per il Milan! Tra sogni e obiettivi, ecco gli svincolati che farebbero comodo