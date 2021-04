Milan, Gianluca D’Avanzo si dimette dal Cda rossonero / News

Novità nel Consiglio d'Amministrazione del Milan. Gianluca D'Avanzo si è dimesso lo scorso 9 marzo. Ecco la notizia

Secondo quanto riferito da 'Calcio e Finanza' Gianluca D'Avanzo si è dimesso con Consiglio D'Amministrazione del Milan. Il Co-Fouder (insieme a Salvatore Cerchione) e Managing Partner di Blue Skye Financial Partners era entrato nel board rossonero nell'aprile del 2018 dopo il noto avvicendamento tra i cinesi ed Elliott. Il noto portale riferisce come D'Avanzo abbia rassegnato le proprie dimissioni da consigliere in data 9 marzo. Non c'è ancora il nome della persone che lo sostituirà. Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan