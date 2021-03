Milan, già da marzo Ibrahimovic tornerà a giocare per la Svezia

Milan, Ibrahimovic torna nella Svezia

È passato un po’ da quando Zlatan Ibrahimovic, attaccante classe 1981 del Milan, ha lanciato un segnale abbastanza chiaro alla Svezia tramite social: “È un po’ che non ci vediamo…” Da lì è ovviamente partita l’idea che Ibra stesse per tornare in Nazionale. Nelle convocazioni successive, però, Ibra non c’era, ma secondo il quotidiano svedese FootbollDirekt, ora Ibrahimovic tornerà davvero a disposizione per la Svezia. L’attaccante rossonero farà parte della squadra di Janne Andersson già per le prossime tre gare di marzo: il 25 marzo contro la Georgia, il 28 contro il Kosovo (gare valide per la qualificazione ai Mondiali) e infine l’amichevole contro l’Estonia del 31. Intanto Maldini sogna anche il doppio colpo Aguero e Gabriel Jesus >>>