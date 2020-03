Milan-Genoa, in settimana al via i rimborsi: ma c’è un’altra opzione

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan, attraverso il proprio sito, ha comunicato che in settimana si potrà procedere con il rimborso dei biglietti per la gara contro il Genoa. I tifosi potranno fare anche un’altra decisione.

“A seguito alla comunicazione diramata il 28 febbraio riguardo il rimborso dei biglietti per la partita Milan-Genoa che si è disputata a porte chiuse su disposizione delle autorità competenti a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, si informano i tifosi sui seguenti aggiornamenti:

nel corso di questa settimana inizieranno a essere effettuati i rimborsi dei singoli biglietti acquistati online con riaccredito automatico su carta di credito pari al costo del tagliando comprato;

sempre in settimana sarà attivata una pagina sul sito ufficiale del Milan acmilan.com dove potranno effettuare la richiesta di rimborso: coloro che hanno acquistato il biglietto c/o la sede Casa Milan, le filiali Banco BPM e i punti vendita Vivaticket, ma che non sono riusciti a recarvisi direttamente. Sarà necessario effettuare la scansione dei biglietti seguendo le indicazioni; gli abbonati per la quota gara del proprio abbonamento, compresi gli abbonati al girone di ritorno e i titolari di games pack (pacchetti partite).



Come comunicato nei giorni scorsi Fondazione Milan ha attivato una raccolta fondi a favore di AREU, l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, in prima linea per la lotta contro il Coronavirus in Lombardia in cui sono confluiti i 250mila euro donati dal Club e a cui giocatori e dirigenti hanno donato un giorno del proprio stipendio.

Anche molti tifosi hanno chiesto la possibilità di donare il rimborso del proprio biglietto; per chi volesse attivarsi attraverso questo gesto di generosità e responsabilità sociale per supportare chi ogni giorno è impegnato nel contrasto del Covid-19, è attiva la pagina www.gofundme.comdove poter donare l’importo del rimborso ricevuto”. (fonte: acmilan.com)

