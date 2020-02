Milan-Genoa a porte chiuse: erano previsti oltre 50 mila spettatori

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan-Genoa, partita in programma domenica a San Siro, verrà disputata a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus, che si è abbattuta negli ultimi giorni in Italia.

Il Milan dunque sarà costretto a rinunciare ai suoi tifosi, che come sempre avevano dimostrato la propria vicinanza alla squadra rossonera. In prevendita, infatti, erano stati già venduti oltre cinquantamila biglietti. Il club rossonero ha già comunicato sul proprio sito ufficiale di aver avviato la procedura di rimborso per i tagliandi. Ecco le tutte le info, continua a leggere >>>

