Milan-Genoa 2-0, Kalulu MVP della partita / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo scelto dopo Milan-Genoa: si tratta di Pierre Kalulu

“Di nuovo Pierre a livelli elevatissimi. Dirottato in extremis sulla fascia di destra per l'indisposizione di Calabria, il difensore francese ha offerto un'altra prestazione da applausi. Le cose giuste al momento giusto, come l'assist per il vantaggio di Leão. Ovunque giochi è una garanzia ed è uno dei principali artefici dell'imbattibilità rossonera che dura da 7 partite, in cui lui è sempre stato uno dei punti di riferimento della retroguardia. Nella prestazione di Kalulu spiccano i 2 palloni intercettati e i 6 recuperati: è lui l'MVP di Milan-Genoa, il più votato davanti a Leão e Theo. Per il francese è il primo riconoscimento come migliore in campo in questa stagione, nonostante le sue prove siano sempre state esemplari. Avanti così!”. Milan sul nuovo Modric, ma c'è anche il Liverpool: le ultime news di mercato