Milan, domani i controlli per Loftus-Cheek: la situazione

Come riportato da gianlucadimarzio.com, il centocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek dovrebbe effettuare gli esami strumentali per capire l'entità del problema addominale. Sarebbe sicura la sua assenza per la trasferta di Dortmund in Champions League e contro il Genoa in campionato: si temerebbe un infortunio "fastidioso" al retto addominale. LEGGI ANCHE: Adli pareri discordanti, ma San Siro ha già parlato