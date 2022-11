Milan, una pausa fondamentale: i rossoneri ripartono

Il Milan avrà molti giocatori non impegnati al Mondiale: per Stefano Pioli potrebbe essere un'ottima opportunità per ripartire

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha finito la prima parte della stagione con qualche passo falso, ma ancora in piena corsa per tutti gli obiettivi. Ora ci sarà il Mondiale in Qatar, un'occasione per osservare i migliori calciatori del Mondo giocare per le proprie Nazionali. I rossoneri avranno però modo di lavorare moltissimo sui giocatori che resteranno in Italia per la sosta.

Milan, la pausa come un'opportunità — Come riportato da gazzetta.it infatti, sono 7 i giocatori rossoneri che voleranno in Qatar per il Mondiale. Un numero medio, che lascia 23 calciatori alla corte e a disposizione di Stefano Pioli.

Come riportato dall'articolo, molti saranno i calciatori che avranno la possibilità di riprendersi del tutto dagli infortuni e tornare al massimo per la ripresa. Altri, come Bennacer, Tonali e Kalulu, potrebbero portare nella squadra la giusta voglia e carica. Altri ancora saranno quelli esclusi dal Mondiale a sorpresa, come Rebic, Origi e Tomori. Stefano Pioli, poi, avrà la possibilità di lavorare sui neo acquisti e sui giocatori che ancora non si sono inseriti al meglio. Insomma, la pausa potrebbe essere la giusta finestra per migliorare e ripartire al meglio.