Milan, Gazidis: “Vendita biglietti sospesa. Riaprirà a tempo debito”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha informato i tifosi sulla temporanea sospensione della vendita dei biglietti

Dopo la protesta dei tifosi del Milan dovuta al rincaro dei biglietti per le gare di Champions a San Siro, Ivan Gazidis è intervenuto con una lettera apparsa sul sito rossonero. L'amministratore delegato ha spiegato che la vendita dei ticket risulta al momento sospesa in attesa di una rivisitazione dei prezzi. Questo il passaggio: "La vendita dei biglietti sarà quindi temporaneamente sospesa e riaperta a tempo debito con un approccio tariffario rivisto, occupandoci anche di tutti gli aspetti procedurali e amministrativi correlati". Clicca qui per leggere l'intervento integrale di Ivan Gazidis