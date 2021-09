Milan, Gazidis: “Indispensabile far crescere ricavi. Biglietti parte importante”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato della necessità di aumentare i ricavi. I biglietti sono parte importante di questo progetto

"Il nostro unico obiettivo è rendere orgogliosi i nostri sostenitori creando una squadra di successo in modo finanziariamente sostenibile. Tutti i ricavi generati dal Club vengono reinvestiti per raggiungere questo obiettivo prioritario. È indispensabile far crescere i ricavi e reinvestirli bene nel Milan. Questa rimane la nostra strada per il successo. In questo scopo non possiamo che essere uniti per riportare il nostro Milan ai vertici del calcio europeo".