Milan, Gazidis il dirigente di club più apprezzato del 2021: la classifica

Ivan Gazids, amministratore delegato del Milan, è il dirigente di club più apprezzato in questo 2021. Ecco la classifica

Ci ha messo un po' di tempo a farsi conoscere, ma Ivan Gazidis ha conquistato tutti. L'amministratore delegato del Milan, con la sua serietà e professionalità, ha saputo integrarsi perfettamente nel calcio italiano, cosa non scontata. A tal proposito, come viene riportato da calcioefinanza.it, Sponsor Value ha effettuato un approfondimento sui dirigenti più apprezzati in questo 2021. Al primo posto c'è Valentina Vezzali, la Sottosegretaria di Stato con Delega allo Sport. Durante la pandemia è stata molto apprezzata per il lavoro svolto.