Milan, Galliani e l’addio di Donnarumma: “Mi dispiace molto” | News

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Galliani si è soffermato brevemente anche su Gianluigi Donnarumma, portiere che non rinnoverà il suo contratto con i rossoneri. Ecco cosa ha detto: "Donnarumma? Questa è una cosa che mi dispiace molto. Ma non voglio parlare del Milan perché sono solo un tifoso adesso. Potevo tornare a San Siro? Ma io ci vado sempre a vedere il Milan, quindi non sono mai andato via".