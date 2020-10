Milan, Gabbia negativo: ecco perché non è stato convocato

Gabbia negativo ma non convocato: il motivo

UDINESE-MILAN ULTIME NOTIZIE – Matteo Gabbia è risultato negativo ieri al tampone, dopo essere risultato positivo al Covid-19 lo scorso 9 ottobre. Tuttavia, oggi non è rientrato nella lista dei convocati di Stefano Pioli, poiché il classe 1999 è in attesa di conoscere l’esito del secondo tampone a cui è stato sottoposto in giornata. Discorso diverso per Jens-Petter Hauge e Gigio Donnarumma, i quali sono sempre stati asintomatici e positivi per soli 4 giorni. I due, infatti, risultano inseriti nella lista dei disponibili per il match della Dacia Arena.

