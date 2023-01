Milan, un sabato a forti tinte rossonere per Furlani | PM News

Subentrato ad inizio dicembre 2022 ad Ivan Gazidis nel ruolo di amministratore delegato, Giorgio Furlani , ex portfolio manager del fondo Elliott , è già pienamente operativo ed attivo nella nuova posizione che ricopre all'interno del club di Via Aldo Rossi.

Furlani già immerso completamente nel mondo Milan

Questa mattina, infatti, Furlani ha assistito all'allenamento di rifinitura del Milan, unitamente a Paolo Maldini (direttore tecnico) e Frederic Massara (direttore sportivo), alla vigilia del match di 'San Siro' contro il Sassuolo. Non ha voluto lasciare soli i ragazzi di Stefano Pioli in questo momento difficile.