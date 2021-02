Milan, Fossati: “Serie A competitiva e i rossoneri hanno continuità”

Fossati parla del Milan, le ultime

È cresciuto nel settore giovanile del Milan e ora gioca nell’Hajduk Spalato. Stiamo parlando di Marco Fossati, centrocampista classe 1992, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato proprio della sua ex squadra, in corsa per lo Scudetto. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan sta facendo molto bene, ha continuità. Sono contento che finalmente anche la Serie A sia tornata competitiva. Dopo tanti anni che vince la Juve sarebbe bello se ci fosse una novità”.

