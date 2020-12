Milan, Foschi: “Ibrahimovic sembrava a fine carriera e invece…”

Milan, Foschi su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo, ha elogiato apertamente Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Quando è arrivato al Milan c'era qualche dubbio soprattutto per l'età perchè nessuno mette in discussione valore del giocatore, visto che ha sempre fatto cose eccezionali. A Milano sembrava fosse a fine carriera e invece ha dimostrato di essere anche un uomo spogliatoio, una guida e un aiuto per i compagni e l'allenatore. Ora si è fermato per l'infortunio ma fa comodo anche da fuori".