Milan, forte commozione per l’ultimo saluto a Villiam Vecchi

Nella giornata di mercoledì 3 agosto, il Milan ha dato il triste annuncio della dipartita dello storico portiere e preparatore Villiam Vecchi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, oggi nella chiesa di Fellegara a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, ha avuto luogo l'ultimo saluto all'eroe di Salonicco. Alla cerimonia hanno presenziato Gianluigi Buffon, Mauro Tassotti, Luca Bucci, Cristiano Lucarelli e i colleghi dei tempi in rossonero Giovanni Mauri e Daniele Tognaccini. Oltre a essi, presente anche una delegazione del Real Madrid, club per il quale Vecchi aveva lavorato come preparatore durante il primo ciclo Ancelotti. Quest'ultimo era presente a Scandiano assieme al figlio Davide.