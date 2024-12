Milan, Trevisani: “Fonseca dice che non viene ascoltato. Per me lui …”

A Fontana di Trevi, podcast di Cronache di Spogliatoio , il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato dell'allenatore del Milan Paulo Fonseca e di come il portoghese sta gestendo della squadra. Ecco le parole del telecronista: "In questa stagione ci sono stati: cooling break, doppio rigore, punizioni, dichiarazioni in cui Fonseca dice che i giocatori non fanno quello che lui dice. L'allenatore dice che i giocatori non vanno bene. A me sembra troppo uno scontro per avere un lieto fine"

E ancora Trevisani su Fonseca: "O è un mito e non se n'è mai accorto nessuno, o in questa situazione con vuoti di potere in società e la squadra che non lo segue e lui che non dà idee di gioco, il Milan che fa? Difende l'allenatore e poi arriva sesto. Secondo me Fonseca non ti porta in Champions League e lo vedi. Lo stiamo dicendo da 4 mesi, ma sembra abbastanza palese la difficoltà del Milan di essere una squadra". LEGGI ANCHE: Milan, stadio, obiettivi, Tonali e non solo: le rivelazioni di Cardinale