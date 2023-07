Milan, il focus sul terzo innesto rossonero Luka Romero | News

Nel 2020/21 comincia a farsi le ossa, aumentando le presenze - otto complessive tra campionato e coppa - e trovando il primo gol nella vittoria contro l'Unión Deportiva Logroñés. In generale sono stati mesi positivi e formativi, di riscatto raccogliendo l'immediata promozione indossando la maglia rossonera. Colori nel destino. La Lazio lo nota e lo prende in estate. Il debutto in Serie A arriva presto, datato agosto 2021 contro lo Spezia all'Olimpico. Alterna qualche panchina a delle apparizioni anche in Primavera, si rivede in campo con i "grandi" da gennaio in poi per alcuni spezzoni.