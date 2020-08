Milan, fissata la data del raduno a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato questa mattina da Tuttosport, è stata fissata in casa Milan la data del raduno a Milanello. Per tutti i rossoneri ieri sono partite le 3 settimane di ferie meritare dopo un tour de force incredibile cominciato a fine giugno e terminato per il Milan nella giornata di sabato. I rossoneri – 9 vittorie e 3 pareggi in campionato post lockdown – si ritroveranno a Milanello lunedì 24 agosto. Il raduno si svolgerà interamente nel quartier generale rossonero e prevedrà almeno 2-3 amichevoli.

