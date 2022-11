Milan-Fiorentina 2-1, che impatto di Vranckx: entra e decide la gara

Un Milan brutto e poco brillante quello che esce da San Siro con i tre punti. La vittoria contro la Fiorentina è uno dei pochi lati positivi di una gara giocata male, specialmente nel primo tempo. I rossoneri hanno sofferto molto in difesa e non hanno mostrato una manovra brillante in attacco. Gli uomini di Stefano Pioli però, non si sono mai arresi e sono riusciti a portare a casa il risultato. Il Napoli resta così a otto punti di distanza.

Aster Vranckx si è fatto da subito vedere e si è reso disponibile per gli appoggi. Una cosa che sembrerà banale, ma non è così. Krunic prima di lui, cercava di coprire in difesa, ma non si faceva vedere in fase offensiva. L'entrata del belga e il nuovo nodo offensivo creato, hanno causato vari problemi alla Fiorentina. Inoltre, il centrocampista non è sembrato per nulla spaventato. Anzi, è entrato pronto e con voglia di fare.