Milan-Fiorentina, recupero lampo per Torreira: ci sarà domenica

Torreira, centrocampista viola, ha recuperato velocemente e sarà a disposizione per Milan-Fiorentina del prossimo fine settimana.

Un recupero velocissimo, quasi lampo e incredibile, per Lucas Torreira, uruguaiano classe 1996 che sarà quindi disponibile per Milan-Fiorentina di domenica pomeriggio. Il centrocampista viola ha recuperato in tempi velocissimi dalla lesione di primo grado del muscolo trasverso dell'addome subita meno di una settimana fa. Sembrava dunque dover stare fuori a lungo, invece è stato già convocato per il recupero di domani sera e sarà disponibile anche domenica per la sfida contro i rossoneri. Di certo non è una bella notizia per il Milan, che quindi dovrà vedersela con una Fiorentina praticamente al completo. La partita è dura e si sapeva però, sia con Torreira che senza. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>