Milan-Fiorentina 2-1, Leao ‘odi et amo’: prestazione tra alti e bassi

Il Milan batte la Fiorentina per 2-1, grazie a un gol sul finale. Rafael Leao è andato sulle montagne russe: alti e bassi per il portoghese

Emiliano Guadagnoli

Il Milan batte la Fiorentina grazie all'autogol sul finale di Milenkovic. Tre punti pesantissimi per i rossoneri che chiudono il 2022 al secondo posto in classifica e mantengono otto punti di distanza dal Napoli capolista. Una prestazione non certo brillante degli uomini di Stefano Pioli, specialmente dal lato offensivo, dove sono arrivate poche occasioni e anche mal sfruttate.

Milan-Fiorentina 2-1, Leao tra alti e bassi — Il Milan ha creato poco, con un gioco offensivo un po' stantio e poco piacevole da vedere. La partita, però, era iniziata nel migliore dei modi con il gol di Rafael Leao. Una bellissima azione con un passaggio profondo di Tomori verso Giroud, che trova perfettamente il portoghese, che non sbaglia davanti a Terracciano.

Tutto bellissimo e perfetto. Da quel momento si poteva pensare a un Milan effervescente, ma non è stato così. Infatti, Rafael Leao, che spesso è lo sbocco primario dell'offensiva rossonera, ha fatto poco o nulla in più. Qualche sgroppata sulla sinistra e qualche buona iniziativa, davvero troppo poco per lui.

Soprattutto nel secondo tempo, Rafael Leao è sembrato spento, poco dentro la partita e troppo alla ricerca della giocata di fino. Questi bassi in una gara fondamentale non possono accadere, specialmente per un giocatore del suo talento. Con il portoghese fuori dalla sfida, il Milan ha faticato tantissimo a creare gioco e occasioni da rete. Il tutto poi, è andato a sfociare nel gol clamorosamente sbagliato a fine gara.

Quelle occasioni mancate sono ciò che divide Leao dall'essere un giocatore veramente completo. Contro la Fiorentina, l'esterno rossonero ha vissuto una partita di alti e bassi e non è la prima volta. Chissà se tutte le voci e i problemi dovuti al rinnovo di contratto, stiano influendo sulle prestazioni recenti di Rafael Leao. Leao resta? L'indizio social che fa sperare i tifosi del Milan >>>