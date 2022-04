Milan-Fiorentina, ancora una volta San Siro sarà tutto esaurito | PM News

A quasi una settimana da Milan-Fiorentina, lo stadio è già pieno. Non ci sono più biglietti disponibili. Entusiasmo rossonero.

Stefano Bressi

Mancano solo quattro partite, di cui due sole in casa per i rossoneri e la prima sarà Milan-Fiorentina di domenica pomeriggio. L'entusiasmo dei tifosi rossoneri è alle stelle e si è visto anche con l'esodo verso la Capitale, ma viene confermato ogni settimana e lo è anche in vista della prossima partita. Il gol all'ultimo minuto ha mantenuto vive le speranze e alimentato l'entusiasmo, aumentandolo ancora se possibile. Adesso lo Scudetto è davvero possibile, manca poco e quindi serve sostenere la squadra il più possibile, riempiendo San Siro ancora una volta.

Già erano stati venduti immediatamente tantissimi biglietti, ma nelle ultime ore, dopo gli ultimi avvenimenti, sono esauriti ufficialmente tutti i biglietti disponibili per la partita di domenica. Si giocherà domenica pomeriggio e San Siro sarà, secondo quanto appreso da noi di PianetaMilan.it, esaurito in ogni ordine di posto. È la prima volta in assoluto che questo succede in questa stagione. La capienza massima è 75.817 e questi saranno i tifosi presenti sugli spalti. L'onda rossonera non si ferma. Sono settimane che i milanisti stanno riempiendo San Siro e tutti gli stadi del campionato, nonostante anche sfide non di cartello e continueranno a farlo anche successivamente.

Adesso il prossimo obiettivo e traguardo è il milione di tifosi totali nel corso della stagione. Obiettivo che a questo punto, però, non è più in dubbio: sarà raggiunto all'ultima partita in casa del campionato. Augurandosi di festeggiare qualcosa in quell'occasione. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>

