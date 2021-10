Milan, festa di compleanno con due giorni d’anticipo per Ibrahimovic

Giornata di festa a Milanello quest'oggi: brindisi di squadra per il compleanno di Zlatan Ibrahimovic con due giorni d'anticipo

Secondo quanto riferito dall'inviato di Sky Sport a Casa Milan Peppe Di Stefano, quest'oggi c'è stata una festa di squadra in quel di Milanello. L'evento è stato il tanto atteso 40° compleanno di Zlatan Ibrahimovic, che ha voluto riunire i giocatori del Milan per un brindisi. La curiosità è che il compleanno dello svedese non è oggi, bensì tra due giorni. Il motivo dell'anticipo è l'impossibilità di poterlo festeggiare nei prossimi due giorni. Domani, vigilia, del match contro l'Atalanta, non sarebbe stato possibile riunire tutti quanti. Stesso discorso, ovviamente, per domenica. Le Top News di mercato e non solo sul Milan: rispunta Dalot, novità sul rinnovo di Kjaer