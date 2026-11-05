Il centrocampista norvegese sogna San Siro, ma non nasconde le ambizioni degli ungheresi: "Vogliamo vincere, crediamo nel nostro gruppo"
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video
Il Ferencvaros arriva a San Siro con rispetto, ma senza alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. Alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la quarta giornata della fase campionato di Europa League, Kristoffer Zachariassen ha raccontato le sensazioni della squadra ungherese ai microfoni del club. Il centrocampista norvegese ha sottolineato l'emozione di giocare in uno stadio prestigioso come San Siro, senza però nascondere le ambizioni dei suoi compagni.
"Irreale, incredibile. È uno stadio gigantesco, veramente un sogno essere qui a giocare", ha dichiarato il giocatore, descrivendo l'atmosfera che lo attende a Milano.
Zachariassen non si nasconde: "Vogliamo vincere"L'emozione per la cornice di San Siro non deve però distrarre il Ferencvaros dall'obiettivo della partita. La formazione ungherese vuole proseguire il proprio momento positivo anche contro una squadra di grande tradizione come il Milan.
"Vogliamo continuare la striscia positiva, vogliamo vincere anche se giochiamo contro una squadra forte. Crediamo nel nostro gruppo e sono sicuro che faremo una bella partita", ha spiegato Zachariassen.
Parole che confermano la fiducia degli ospiti in vista di un appuntamento particolarmente importante per il loro cammino europeo. Il Ferencvaros, infatti, si presenta alla sfida con entusiasmo e la convinzione di poter mettere in difficoltà i rossoneri.
Il punto debole del Milan secondo il centrocampista norvegeseLa parte più interessante delle dichiarazioni riguarda l'analisi dell'avversario. Zachariassen ha individuato un possibile punto vulnerabile nel gioco della squadra di Ruben Amorim, concentrandosi soprattutto sui momenti in cui il Milan perde il possesso.
"A loro piace giocare con la palla e sono bravi a farlo, ma quando perdono la palla si creano delle buone occasioni per fare male. Vediamo qualche punto debole, ma ovviamente sarà una partita molto difficile", ha affermato.
Un'indicazione tattica precisa: il Ferencvaros potrebbe cercare di sfruttare le transizioni e gli spazi lasciati dai rossoneri dopo una perdita del pallone. Un aspetto sul quale Amorim e il suo staff dovranno prestare particolare attenzione, soprattutto considerando la volontà del Milan di mantenere il controllo del gioco.
Per gli ungheresi sarà una prova impegnativa, ma Zachariassen ha lanciato un messaggio chiaro: il Ferencvaros rispetta il Milan, senza rinunciare alla possibilità di conquistare un risultato importante a San Siro.
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